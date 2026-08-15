2024-2025 sezonunda Van Spor Futbol Kulübü’nde forma giyen Abdulsamed Damlu, takımın şampiyonluk mücadelesinde önemli katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Van ekibine ilk olarak Yeni Malatyaspor’dan gelen tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya varmıştı.

Damlu, 2024-2025 sezonunda Batman Petrol Spor ile oynanan Play - Off şampiyonluk maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına şampiyonluğu getirmişti.

YENİDEN VANSPOR FORMASI GİYECEK

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, eski kalecisi Abdulsamed Damlu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Abdulsamed Damlu. 2024-2025 sezonunda kulübümüzle şampiyonluk sevinci yaşayan, geçtiğimiz sezon Amedspor forması giyen başarılı kaleci Abdulsamed Damlu ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, “Yeniden ailemize katılan Abdulsamed Damlu’ya hoş geldin diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Evine hoş geldin Abdulsamed!” denildi.