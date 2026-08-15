Van Spor Futbol Kulübü, bugün yeni sezonun ikinci sınavına çıkacak. Kırmızı-siyahlı Van ekibi, deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde tamamladı. Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde Altınordu Tesisleri’nde teknik ve taktik çalışmalarını tamamlayan Van ekibi, ardından Manisa’ya geçti ve maç saatini beklemeye başladı.

İlk hafta karşılaşmasında Metro Holding Kayserispor’a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başlayan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, 2. haftada galibiyet alarak moral depolamak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta lisans sorunları nedeniyle bazı altyapı futbolcularıyla sahaya çıkan temsilcimizin, bu hafta hangi futbolcularla ilk 11’de sahaya çıkacağı da merak konusu oldu.

VANSPOR TARAFTARI DEPLASMANDA TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmak istemeyen kırmızı-siyahlı Vanspor taraftarları, bilet satışlarının başlamasının ardından biletlerini almaya başladı. Karşılaşma öncesinde 100 TL’den bilet satışı da gerçekleştirildi. Taraftarların karşılaşmada tribünlerde yerlerini alarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

KARŞILAŞMA SAAT 21.30’DA

Manisa Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma bugün (15 Ağustos Cumartesi) saat 21.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek sporseverler ise mücadeleyi beIN Sports Max 2, TRT Türk ve tabii platformlarından canlı olarak izleyebilecek.