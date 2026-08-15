Bugün Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Van Spor’da Medeni Bingöl’ün sakatlandığı bilgisi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medeni Bingöl’ün sol ayak bileği dış yan bağında (ATFL) kısmi hasar tespit edildiği belirtildi.

MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK MI?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Oyuncumuz Medeni Bingöl’ün, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkik ve değerlendirmelerde, sol ayak bileği dış yan bağında (ATFL) kısmi hasar tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından titizlikle başlanmış olup, sağlık durumu ve tedaviye verdiği yanıt yakından takip edilmektedir. Medeni Bingöl’ün maç kadrosunda yer alıp alamayacağı ve forma giyme durumu, maç saatine kadar gerçekleştirilecek son kontrollerin ardından netlik kazanacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Manisa Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma bugün saat 21.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.