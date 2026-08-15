Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerin trafik yükünü azaltmak için başlattığı yeni yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca Hatuniye Caddesi’nin ikinci etabında yer alan ve 18. madde kapsamında daha önce istimlak işlemleri yapılan 2 katlı bir yapı ve eklentilerinin yıkımı da tamamlandı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından başlayan yıkım çalışmalarında enkaz kaldırma işlemi de yapılırken, aynı güzergâhtaki çok sayıda yapının tahliye işlemleri ise devam ediyor.

Van Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Selimbey Mahallesi istikametinde yürütülen yeni yol açma çalışmaları kapsamında imara haykırı ve kaçak birçok yapı kaldırıldı. Bölgedeki yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından yol yapım ve altyapı çalışmalarına geçilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 30 metre genişliğindeki Hatuniye Caddesi ile Melen Caddesi yeni yapılacak modern bir kavşakla birbirine bağlanacak. Bu çalışmayla hem bölge trafiği nefes alacak hem de caddeler modern bir görünüme kavuşacak.

Yol genişletme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri de Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Caddenin dar olması nedeniyle yıllardır trafik çilesi çektiklerini belirten vatandaşlar, "Yolun 30 metreye çıkarılması mahallemizin çehresini değiştirecek. Bu kalıcı hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.