Van'da bir zamanlar terör bölgesi olarak anılan Erciş ilçesindeki Zilan Yaylası'nda bal hasadına başlandı. Korku ve endişe duymadan, ilkbahar aylarında florası zengin yaylaya bırakılan kovanlardan, bal dolu petekler alınıyor. Üretici hem verimden hem de sağlanan huzur ortamından memnun. 20 yıllık arıcı Murat Polazoğlu (54), geçmiş yılların endişesini artık yaşamadıklarını söyledi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 500 metreyi aşan rakımı, uzun süren bahar mevsimi ve zengin bitki örtüsüyle arıcıların gözde üretim alanlarından biri olan ancak terör olayları nedeniyle uzun süre gidilemeyen Zilan Yaylası'nda hasat dönemi başladı. Bahar aylarında yaylaya bıraktıkları kovanlardan bal dolu petekleri toplamaya başlayan üreticiler hem verimden hem de huzur içinde çalışabilmekten memnun. Arıcılar ayrıca bu yıl kış ve ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışların bal verimi ve kalitesini artırdığını ifade etti.

'GÜVENLİ KOŞULLARDA ÇALIŞIYORUZ'

Erciş'te 20 yıldır arıcılık yapan 5 çocuk babası Murat Poyrazoğlu, Zilan Yaylası'nda bu yıl 200 kovanla bal üretimi yaptığını belirtti. Poyrazoğlu, "Güven içinde üretim yapabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Daha önce bu bölgelere gelmek endişe vericiydi. Terör bölgesi olarak hafızalarımızda yer edinen bu yaylalara gelmek oldukça zordu. Son dönemde sağlanan huzur ortamı sayesinde üreticiler olarak daha güvenli koşullarda çalışıyoruz.

VAN'DAN 3 BÜYÜK ŞEHRE BAL SİPARİŞİ

Poyrazoğlu, "Ben de Zilan Yaylası'nda ürettiğim balları Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere sipariş üzerine gönderiyorum. Bir sezon da ürettiğimiz yaklaşık 2 ton balı başka şehirlere de gönderiyoruz. Ürettiğimiz balların ülke ekonomisine katkısı oluyor. Umarız bu huzur ortamı bu şekilde devam eder ve biz de endişe duymadan hasadımızı her yıl bu yaylalarda yaparız. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.