Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla TÜGVA Van Yaz Okulu Kapanış ve Final Programı düzenlenecek. TÜGVA Van İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilecek programda Bakan Yardımcısı Yelkenci’nin yanı sıra il protokolü de yer alacak.

TÜGVA Van İl Temsilciliği tarafından yapılan davete göre Yaz Okulu Kapanış ve Final Programı, 18 Ağustos Salı günü saat 10.00’da Edremit ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“Renklensin Yaz Okulumuz” sloganıyla düzenlenen yaz okulu programının kapanış etkinliğine yaz okulu öğrencileri de katılacak.

Programda Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve beraberindeki heyetin yanı sıra il protokolünün de yer alacağı bildirildi.