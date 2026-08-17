Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı ‘İllere Göre Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini yayımladı. Açıklanan bu bilgilere Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarken, Van’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26,0, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Van’da Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 98 bin 568 olarak açıklanırken, Temmuz ayında 99 bin 252’ye çıktı. Açıklanan verilere göre Van’da bir ay içinde 594 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Buna göre Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 0,6 oranında arttı.

Araç türlerine göre incelendiğinde, Van’da otomobil sayısı Haziran ayında 39 bin 196'dan Temmuz ayında 39 bin 450'ye yükseldi. Böylece otomobil sayısı 254 artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,65 olarak hesaplandı. Kamyonet sayısı 24 bin 908'den 24 bin 984'e çıkarak 76 araç ve yaklaşık yüzde 0,31 arttı. Kamyon sayısı ise 6 bin 6'dan 6 bin 17'ye yükselerek 11 araçla yaklaşık yüzde 0,18 artış gösterdi.

Motosiklet sayısı Haziran ayında 10 bin 862 iken Temmuz ayında 11 bin 99'a yükseldi. Böylece motosiklet sayısı 237 artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 2,18 oldu. Traktör sayısı 9 bin 855'ten 9 bin 865'e çıkarak 10 adet ve yaklaşık yüzde 0,10 artış gösterirken, özel amaçlı taşıt sayısı da 854'ten 857'ye yükselerek 3 adet ve yaklaşık yüzde 0,35 arttı.

Minibüs sayısı Haziran ayında 6 bin 112'den 6 bin 114'e çıktı, böylece minibüs sayısı 2 adet artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,03 oldu. Haziran ayı verilerine göre Van'da ayrıca 865 otobüs trafiğe kayıtlı olarak yer aldı.

Araç türleri içerisinde sayı bakımından bir ayda en fazla artış otomobillerde gerçekleşti. Otomobil sayısı 254 artarken, bunu 237 artışla motosiklet ve 76 artışla kamyonet izledi.

Oransal olarak en fazla artış ise motosikletlerde görülürken, motosiklet sayısı bir ayda yaklaşık yüzde 2,18 arttı. Bunu özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,35, otomobiller yüzde 0,65, kamyonetler yüzde 0,31, kamyonlar yüzde 0,18, traktörler yüzde 0,10 ve minibüsler yüzde 0,03 artışla takip etti.