Trendyol 1. Lig’de istediği sonuçları bir türlü alamayan Vanspor, 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor deplasmanına çıktı. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0’lık skorla galibiyete uzanırken, Vanspor yine puansız döndü.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Antalyaspor, özellikle ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Vanspor ise rakibinin baskısına karşılık vermekte zorlandı. Ev sahibi ekip aradığı golü 38. dakikada Alexander Gerard Van de Streek ile buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti Antalyaspor’un elinde kaldı. 56. dakikada Nuno Miguel da Costa Joia’nın attığı golle fark ikiye çıktı.

Maçın son bölümünde Vanspor’un skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi. Antalyaspor, 88. dakikada oyuna sonradan dahil olan Samet Yalçın’ın golüyle farkı üçe çıkardı. Karşılaşma bu golle birlikte 3-0 sona erdi.

Vanspor’dan etkisiz futbol

Vanspor’un mücadelede ortaya koyduğu futbol ise taraftarlarını yine memnun etmedi. Rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan kırmızı-siyahlı ekip, özellikle hücumda etkili olamadı.

Teknik direktör Murat Yıldırım’ın takımının oyuna müdahale etmekte yetersiz kaldığı karşılaşmada Vanspor, 90 dakika boyunca istediği reaksiyonu gösteremedi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12’ye yükselterek 9. sıraya yerleşirken, Vanspor 4 puanda kaldı ve 19. sırada küme düşme hattında yer aldı.

Sıradaki rakip Bandırmaspor

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından 1. Lig’de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Vanspor, 9. haftada Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Manisa’da oynanacak mücadele 9 Ekim saat 20.00’de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, Antalya deplasmanından eli boş dönmesinin ardından Bandırmaspor karşısında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.