Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin çehresini değiştirecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmedi Hani Parkı’nın yanında bulunan eski VASKİ binasının yerinde Bedesten Çarşısı projesi hayata geçiriliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, yapımı devam eden Bedesten Çarşısı alanında incelemelerde bulundu. Proje alanını gezen Vali Ozan Balcı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Balcı, çarşının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ticari ve sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını belirtti.

3 bin 190 metrekarelik arsa üzerinde projelendirilen Bedesten Çarşısı, zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşacak. Her katı 2 bin 120 metrekare olarak planlanan yapının toplam inşaat alanı 4 bin 240 metrekare olacak.

91 dükkanın yer aldığı projede WC bölümleri, mescit, bebek bakım odası, ıslak hacimler ve teknik alanlar da yer alacak.

Proje kapsamında bölgedeki otopark ihtiyacına katkı sunmak amacıyla 45 araç kapasiteli kapalı otopark da yapılacak. Çarşının çevresinde ise 2 bin 180 metrekarelik park alanı oluşturulacak.

Modern mimarisi, yeşil alanları, otoparkı ve sosyal donatılarıyla kent merkezine yeni bir görünüm kazandırması hedeflenen Bedesten Çarşısı’nın kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor. Proje tamamlandığında hem esnafa hem de vatandaşlara daha düzenli ve nitelikli bir kullanım alanı sunacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.