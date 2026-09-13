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Van’ın iki ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Edremit İlçesine Bağlı Çayırbaşı, Çiçekli, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü ve Köprüler Mahallelerinde 13.09.2026 Tarihi 09:00-09:30 00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesine Bağlı Kurubaş Yolu Sokak, Veysel Karani Sokak, Güneş 2.Sokak, Kurubaş Sokak, Bayırlı 2.Sokak, Hakkari Yolu Sokak, Kanal Üstü 2.Sokak, Kanal Yolu 3.Sokak ve Altaylı Sokaklarında 13.09.2026 Tarihi 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Edremit İlçesine Bağlı Dönemeç ve sağlı Köprüler Mahallelerinde 13.09.2026 Tarihi 09:30-17:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Edremit ilçesinde kesintinin yaşanacağı mahalleler şu şekilde;

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bugün Van’ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde enerji kesintisi olacak.

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