Van’da engelli bireylerin geçiş yollarına araç park edilmesi, çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Engelli bireyler, vatandaşların daha dikkatli davranmasını istiyor.

Özellikle kaldırımlarda bulunan engelli rampaları, sarı renkli hissedilebilir yüzeyler ve bebek arabaları için ayrılan geçiş güzergahları, bazı esnaf ve sürücüler tarafından amacı dışında kullanılıyor.

ENGELLİ RAMPALARININ ÖNÜNE ARAÇ PARK EDİLMESİ SORUN YARATIYOR

Kent merkezindeki bazı noktalarda araçların engelli rampalarının önüne veya hemen üzerine park edilmesi, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin kaldırıma çıkmasını ve güvenli şekilde ilerlemesini engelliyor.

Bazı sürücülerin ise yaya geçitlerini de araç park alanı olarak kullanması, yalnızca engelli bireyler açısından değil, yayaların tamamı için sorun oluşturuyor.

SARI TAKİP YÜZEYLERİ AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR

Görme engelli bireylerin yönlerini daha kolay bulabilmeleri amacıyla kaldırımlara döşenen sarı renkli hissedilebilir yüzeyler de kentte zaman zaman işgal ediliyor.

Bazı işletmelerin bu yüzeylerin üzerine tabure, masa, ürün veya çeşitli malzemeler bırakması, görme engelli vatandaşların güvenli şekilde ilerlemesini zorlaştırıyor.

Özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde kaldırımın daraltılması, engelli bireylerin yolun taşıt trafiğine açık bölümüne inmek zorunda kalmasına neden olabiliyor.

“ENGEL DEĞİL, DESTEK OLUN”

Kentte yaşayan engelli bireyler, kendileri için oluşturulan alanların amacı dışında kullanılmamasını istiyor.

Engelli vatandaşlar, kaldırımların ve rampaların herkes tarafından ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, sürücülerden araçlarını engelli rampalarının ve yaya geçitlerinin önüne park etmemelerini, esnaflardan ise ürün ve eşyalarını hissedilebilir yüzeylerin üzerine bırakmamalarını talep ediyor.