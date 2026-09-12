Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı temmuz ayına ilişkin konaklama istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Van’da temmuz ayında konaklama tesislerine 17 bin 80 yabancı ve 34 bin 245 yerli ziyaretçi geldi. Van’da toplam tesise geliş sayısı 51 bin 325 olarak kaydedildi.

Van’da temmuz ayında tesislerde gerçekleşen toplam geceleme sayısı 97 bin 744 oldu. Bu sayının 36 bin 204’ünü yabancı ziyaretçilerin, 61 bin 204’ünü ise yerli ziyaretçilerin gecelemeleri oluşturdu.

Verilere göre Van’da yabancıların ortalama kalış süresi 2,12 gün olurken, yerli ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 1,80 gün olarak kaydedildi. Van’da temmuz ayındaki toplam ortalama kalış süresi ise 1,90 gün oldu.

Van’ın temmuz ayı doluluk oranlarına bakıldığında yabancı ziyaretçilerde yüzde 15,00, yerli ziyaretçilerde yüzde 25,49 oranı kaydedildi. Toplam doluluk oranı ise yüzde 40,49 oldu.

TÜRKİYE GENELİ

Türkiye genelinde temmuz ayında konaklama tesislerine gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 210 bin 322, yerli ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 85 bin 408 olarak kaydedildi. Böylece toplam tesise geliş sayısı 13 milyon 295 bin 730 oldu.

Türkiye genelinde temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı 21 milyon 455 bin 415, yerli ziyaretçilerin geceleme sayısı ise 15 milyon 160 bin 447 olarak gerçekleşti. Toplam geceleme sayısı 36 milyon 615 bin 862 oldu.

Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 3,45 gün, yerli ziyaretçilerde 2,14 gün olurken, toplam ortalama kalış süresi 2,75 gün olarak kaydedildi.

Doluluk oranı ise yabancı ziyaretçilerde yüzde 39,82, yerli ziyaretçilerde yüzde 28,14 oldu. Türkiye genelinde temmuz ayındaki toplam doluluk oranı yüzde 67,96 olarak açıklandı.