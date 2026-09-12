Van’da uzun süredir çözüme kavuşturulması beklenen trafik sorunu, dün akşam yaşanan yoğunlukla bir kez daha kendini gösterdi. Akşam saatlerinde araçların ilerlemekte güçlük çekmesiyle kavşakta uzun süre trafik akışı sağlanamadı.

Van’da dün öğleden sonra başlayan ve mesai saatlerine yakın artan trafik, sürücüleri adeta isyan ettirdi. Yapılan kavşak düzenlemesinden kaynaklanan yoğun trafik kentin birçok ana arteri ve ara sokaklarında trafik yoğunluğuna sebep oldu. Dakikalarca trafikte bekleyen sürücüler, yapılan kavşak çalışmasının uzun sürmesini eleştirdi.

Öte yandan pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasıyla birlikte ildeki araç ve yaya hareketliliğinin artması bekleniyor. Okulların açılmasıyla özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanacak yoğunluk, ulaşımda yeni sıkışıklıkların yaşanmasına neden olabilecek. Yaşanabilecek yoğunluk, Van’daki trafik sorununu yeniden gündemin önemli başlıklarından biri haline getiriyor.