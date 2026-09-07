Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait 2 bin milimetre çapındaki isale hattında meydana gelen acil arıza nedeniyle bazı bölgelerde zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre çalışmalar kapsamında hattaki su boşaltılacak, arızalar giderilecek ve ardından hattın yeniden doldurulması sağlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gürpınar ile Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi güzergahında bulunan 2 bin milimetre çapındaki DSİ isale hattında birden fazla arıza meydana geldiği belirtildi. Arıza çalışmalarının 8 Eylül 2026 saat 06.30’da başlayacağı ve 11 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar devam edeceği bildirildi.

Çalışmalar süresince bin 500 milimetre çapındaki diğer isale hattı ile tüm sondajların şehrin ana su depolarını beslemeye devam edeceği kaydedildi. Ancak bazı ilçelerde basınç düşüşüne bağlı olarak su seviyelerinde azalma yaşanabileceği ifade edildi.

48 kilometre uzunluğundaki isale hattında birden fazla arızanın giderileceği çalışma kapsamında Edremit, Gevaş, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

“Toplu konut ve site yönetimlerinin, oluşabilecek su seviyesi düşüşlerinden etkilenmemek adına su depolarını kontrol ettirmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Çalışmalar, 48 km uzunluğundaki isale hattı üzerinde birden fazla arızayı kapsadığından aşağıda belirtilen mahallelerde zorunlu su kesintisi uygulanacaktır: Edremit İlçesi: kısmen, Gevaş İlçesi: kısmen, İpekyolu İlçesi: kısmen, Tuşba İlçesi: kısmen. Arıza çalışmaları süresince İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız tarafından, su seviyesi düşen veya kesinti yaşayan abonelerimize tankerle su takviyesi yapılacaktır. 185 Çağrı Merkezimiz abonelerimize 7/24 hizmet vermektedir.”