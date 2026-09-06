Van’da yaz aylarının sıcak havası yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre il genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması ön görülürken, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, il genelinde yağışlı hava görülecek.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı