Van’da yaz aylarının sıcak havası yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre il genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması ön görülürken, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, il genelinde yağışlı hava görülecek.

Van Serin Hava Yagmur 1

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Fatma Öztürk