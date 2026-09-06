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Van için serinlik vakti! Bugün beklenen hava durumu...

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması ön görülürken, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Van’da yaz aylarının sıcak havası yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre il genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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