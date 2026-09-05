Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Büyükşehir Belediyesine ait “Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı” projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesinin önü açılırken, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Raylı Sistem Projesi"nin, Cumhurbaşkanı kararıyla resmiyet kazandığını söyledi.

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’ı geleceğe taşıyacak vizyon projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kentte önemli işlerin yapıldığını belirten Türkmenoğlu, Van için durmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ESKİ VAN ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILIYOR

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki temaslarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kayhan Türkmenoğlu, bin yıllık kadim mirasın ihya edildiğini ifade etti.

Eski Van Şehri’nde yer alan tarihi surlar, camiler ve tescilli yapıların mevcut restorasyon çalışmalarının hızla tamamlanmakta olduğunu dile getiren AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; Saray Kapısı, Orta Kapı ve Tebriz Kapısı gibi sur dışı bölümler ile geleneksel Eski Van Evleri'nin de aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Türkmenoğlu, hedeflerinin bu kadim mirası en kısa sürede Türkiye ve dünyadan binlerce turistin ziyaretine sunmak olduğunu kaydetti.

SAHİL YOLU VE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ

Van Gölü’nün doğal yapısını koruyarak turizme kazandıracak çevre yatırımlarına da değinen Türkmenoğlu, Edremit’ten Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesine kadar uzanan Sahil Yolu projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Van Gölü’ndeki tarihi dip çamuru temizliğinin de üniversiteye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Türkmenoğlu; “Terörün bitmesiyle bölgede huzur ortamı zirveye çıkarken, Van’ı yenisi ve eskisiyle huzurlu, düzenli ve kadim bir şehir yapma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Oluşan bu güven ve huzur iklimiyle Van, o özlenen eski ihtişamlı günlerine tekrardan kavuşmaktadır" ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA TARİHİ ADIM

"Van Raylı Sistem Projesi", Cumhurbaşkanı kararıyla resmiyet kazandı. 4 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Van’daki şehir içi raylı ulaşım ve metro tesislerinin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Sürecin bizzat takipçisi olduklarını söyleyen Milletvekili Türkmenoğlu, "Milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Şehrimize kazandırılan bu vizyon proje için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak tüm yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.