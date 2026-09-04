Açıklamada, 235 sayfalık özel uzman görüşü ile bazı yeni incelemelerin de savcılığa sunulduğu aktarıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu. Kabaiş’ten haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Rojin’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Kabaiş ailesinin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç, baba Nizamettin Kabaiş’in de katıldığı basın toplantısında soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi. Avukatlar, dosyayı yaklaşık iki ay önce devraldıklarını ve 10 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 30 konuda başvuruda bulunduklarını söyledi.

KARABULUT: ÖNÜMÜZDE 235 SAYFALIK BİR RAPOR VAR

Avukat Abdurrahman Karabulut, yaptıkları başvuruların büyük bölümünün kabul edildiğini belirterek, bazı taleplerin ise reddedildiğini söyledi. Karabulut, soruşturma kapsamında savcılıkla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dosyayla ilgili hazırlanan 235 sayfalık özel uzman görüşüne de değinen Karabulut, "Önümüzde 235 sayfalık bir rapor var, o raporda hem Rojin'in telefonunun en son baz aldığı koordinat hem de telefonun bulunduğu koordinat var. Baktığımız zaman çok ciddi çelişkiler var. Arada 323 metre mesafe var.

Bu özel olarak hazırladığımız bir rapordu. Özel bir bilirkişiden alındı. Bilirkişi savcılık makamının kabul ettiği listede olmayan bir bilirkişiydi. Şimdi bu raporun doğruluğunun teyidi açısından taleplerimiz olacak. Rojin'in telefonunun akşam veri akışı çok yüksek olmuş. Görüşmeler yapıldığı için internet veri akışı yüksek. Görüntülü görüşmeler yapıldığı bilirkişi tarafından değerlendirilmiş.” dedi.

Karabulut, Rojin’in telefonu ile telefonun bulunduğu yer arasındaki mesafeye ilişkin de, “Telefonun son baz aldığı koordinat ile telefonun bulunduğu yer arasında 323 metrelik bir mesafe olduğu yönünde bir tespit var” dedi.

Soruşturma kapsamında DNA incelemelerine ilişkin de bilgi veren Karabulut, 415 kişiye ait DNA analizinin tamamlandığını ve bu incelemelerde soruşturma açısından herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Cangüleç:

Avukat Şahin Cangüleç ise kaybolma bölgesi ve çevresinde yeniden olay yeri çalışması yapılması yönündeki taleplerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Cangüleç, arama çalışmalarında kullanılan hava araçlarına ilişkin kayıtların da talep edildiğini ve bu kayıtların beklendiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarından da bilgi talep edildiğini aktaran Cangüleç, “Kriminal kişilikler veyahut cinsel suça bulaşmış olan kişilerin dosyalarını talep ettik. Bu kişiler tespit edildikten sonra HTS ve baz kayıtlarını istedik. Olay tarihinde orada olup olmadıklarının tespitini istedik. Sayın Savcılık bu talebimizi kabul etmiş ve bununla ilgili araştırmalar halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında baba Nizamettin Kabaiş ise soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Avukatlar, soruşturmanın halen devam ettiğini ve yeni incelemelerden elde edilecek sonuçların savcılık tarafından değerlendirileceğini belirterek, dosyada gizlilik gereği bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade etti.