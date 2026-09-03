Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası’ndaki tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 14’üncü kez ayine ev sahipliği yapacak. Kilisede düzenlenecek ayin 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilecek ayin için gerekli hazırlıklar yapıldı. Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 2010 yılında gerçekleştirilirken, bu yıl düzenlenecek ayin 14’üncü kez yapılacak.

Akdamar Kilisesi’nde bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek ayine, geçen yıl olduğu gibi Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

2025 yılında düzenlenen 13’üncü ayine de Sahak Maşalyan başkanlık etmiş, ayini Episkopos Hovagim Manukyan yönetmişti.