Van’ın İpekyolu Belediyesi sınırlarında son 3 gündür çöp toplama çalışmalarında ciddi aksamalar yaşandığı öne sürülürken, gerekçe olarak belediyenin mazot parasını ödememesi nedeniyle yakıt temin edemediği iddiası gündeme geldi.

İpekyolu Belediyesi’nin toplamadığı çöpler ise Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kendi imkanlarıyla temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Van Kalesi çevresinde biriken çöpleri toplarken, bir süredir sahil yolundaki bazı noktalarda da temizlik çalışması yürütüyor.

Sahil yolunun bir bölümünün Edremit Belediyesi, diğer bölümünün ise İpekyolu Belediyesi sorumluluğunda bulunmasına rağmen çöplerin ara ara toplanmaması bölgede ciddi çevre kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar yaşanan görüntülere tepki gösterirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesini ise memnuniyetle karşıladı.

İpekyolu'nda personel artıyor, hizmet aksıyor

İpekyolu Belediyesi’nde son dönemde personel alımlarının yapılmasına rağmen temel belediye hizmetlerinden biri olan çöp toplama faaliyetlerinde yaşanan aksama dikkat çekiyor. Ortada vatandaşın günlük yaşamına doğrudan yansıyan elle tutulur projelerin yeterince görülmediğini belirten vatandaşlar, belediye kaynaklarının daha doğru ve verimli kullanılması gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle mazot parasının ödenmemesi nedeniyle araçların yakıt alamadığı iddiası, belediyenin kaynak ve bütçe yönetimi konusunda soru işaretlerine neden oldu.

İpekyolu Belediyesi’nin kendi sorumluluk alanındaki temizlik hizmetini yerine getiremediği bir süreçte, Van Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sorumluluğunda olmayan bölgelerde de temizlik çalışması yürütmesi dikkat çekti.

Vatandaşlar, belediyelerden siyasi tartışmalardan uzak şekilde temel hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesini isterken, çöplerin toplanması için sahaya çıkan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.