Van Teknokent’te girişimci ve firma temsilcilerine yönelik KOSGEB desteklerinin ele alınacağı bilgilendirme programı düzenlenecek. Programda işletmelerin yararlanabileceği güncel destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşılacak.

Van Teknokent Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek program, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü (yarın) saat 14.00’te başlayacak. Program kapsamında KOSGEB tarafından sunulan desteklere ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Programda Yapay Zeka Kredi Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Girişimci Destek Programı başlıkları ele alınacak. Girişimci ve işletme temsilcilerine söz konusu destek programlarının kapsamı ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgi aktarılması planlanıyor.

Van Teknokent tarafından yapılan duyuruda, KOSGEB desteklerinden haberdar olmak ve işletmeleri için sunulan fırsatları değerlendirmek isteyen girişimci ve firma temsilcilerinin programa davet edildiği belirtildi.