Vanlı sporcu Yusuf Baran, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Van ilini temsilen podyuma çıkıyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen yılın en prestijli organizasyonlarından birinde Van da temsil edilecek.

Vanlı sporcu Yusuf Baran, "Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri"nde boy gösterecek.

HEDEF: MİLLİ TAKIM FORMASIYLA DÜNYA ŞAMPİYONASI

İstanbul'da gerçekleştirilen dev organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından iddialı atletleri ağırlıyor.

Zorlu ve aylar süren bir hazırlık sürecinin ardından podyuma çıkacak olan Vanlı sporcu Yusuf Baran, kendi sıkletinde şampiyonluk kupasını kaldırarak Dünya Şampiyonası’nda milli formayı giymeyi hedefliyor.