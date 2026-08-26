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Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır.

ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

ÖSYM, 2026-MEB-AGS puanlarının hesaplanmasında 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılacağını bildirdi. Sonuç açıklama belgelerinin ise gün içerisinde ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacağı belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) puanlarının hesaplanmasına ilişkin güncelleme yapılacağını duyurdu.

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