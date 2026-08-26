Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi ve jeopolitik risklerin hafiflemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Brent petrolün 86 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin grubunda büyük çaplı bir indirim beklentisi oluştu.

BRENT PETROL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş trendinin temelinde uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmeler yatıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması, karşılıklı saldırıların durması ve normalleşme çağrılarının artması piyasalara pozitif yansıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarında değişikliği gündeme getirdi.

İNDİRİM MİKTARI SAAT 16.00'DA NETLEŞECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması planlanıyor. Tüketicilerin merakla beklediği kesin fiyat değişikliğinin bugün saat 16.00 itibarıyla netleşmesi öngörülüyor. Belirlenecek yeni tarife, yarından itibaren ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak.