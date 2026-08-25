Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde verdiği "Dijital Vatan, Yeşil Vatan ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu özel derste, Türkiye'nin tarım alanında geldiği yeri ve hedeflerini anlattı.

Bakanlığın sorumluluk alanlarına dikkati çeken Yumaklı, insan hayatına dokunan sorumlulukları olduğunu söyledi.

"DÜNYA 12'NCİLİĞİNDEN 7'NCİLİĞE YÜKSELDİK"

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasındaki gelişmelere vurgu yaparak, "2002 yılında Türkiye 24,5 milyar dolar tarımsal hasılayla dünyada 12'nci sıradaydı. 2025 yılı verilerine göre, Türkiye 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7'nci, Avrupa'da da birinci sıraya yükseldi. 'Türkiye'de artık tarım bitti, hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz, yaptığımız üretim bize yetmiyor, her şeyimizi yurt dışından getiriyoruz' deniliyor. Bunlar doğru değil." ifadelerini kullandı.

SULAMA ALTYAPISI DÜNYAYI ÜÇ DEFA DOLAŞACAK UZUNLUKTA

Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) 2002'den itibaren 120 bin kilometreden fazla sulama altyapısına yatırım yaptığını aktararak, "Başka bir ifadeyle, dünyayı üç defa dolaşacak uzunlukta altyapı yatırımı yapıldı. Bu yatırım, sofraya gelecek gıdanın olmazsa olmazı." değerlendirmesinde bulundu.

"HER YIL 500 MİLYON TOHUM VE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) de Yeşil Vatan'ı korumak adına her yıl 500 milyon tohum ve fidanı toprakla buluşturduğunu ve Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa birincisi olduğunu anlatan Yumaklı, "Geçen yıl ciddi orman yangınları yaşadık. 11 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle bir günde 14 milyon tohum ve fidan toprakla buluştu. 'Yanan ormanlara otel yapıyorlar' deniliyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz, 'Bize bir tane örneğini gösterin.' Böyle bir şey yok." diye konuştu.

YANGINLARA MÜDAHALE EDEN ARAÇ SAYISI

Yumaklı, yangınlara 28 uçak ve 119 helikopterin fiilen müdahale ettiğini, ayrıca 14 insansız hava aracının Türkiye'yi baştan sona taradığını belirterek, ülke genelinde yaklaşık 800 kule bulunduğunu, bunların 194'ünün dumana ve ısıya duyarlı akıllı kulelerden oluştuğunu söyledi.

"1 MİLYON 300 BİN GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Yumaklı, tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ekonomik olarak üretilen 206 bitkisel ürün var. Bunların birçoğunda kendimize yeteriz. Şunu söylemek isterim, dünyanın dört bir tarafında farklı farklı ürünler üretiliyor, hepsinin Türkiye'de üretilmesinin imkanı yoktur. Temel ihtiyaçlarımız ve stratejik ürünlerin birçoğunda kendimize yeteriz."

ORTAK SORUMLULUK

Yumaklı, ortalama 1 milyon 300 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bunu artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, güvenilir gıda uygulamalarına yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Güvenilir gıdanın sofralarımıza gelebilmesi için süreçleri doğru yönetmek hepimizin ortak sorumluluğu. Herhangi bir problemli gıda satışını, üretimini veya servisini bize bildirebilirsiniz. Bir restorana veya markete gittiniz, her bir gıda işletmesinin barkodu var, bunu telefonunuza okuttuğunuzda oranın en son ne zaman denetlendiğini görebilirsiniz."