Galatasaray’ın eski yıldızlarından olan Oğulcan Çağlayan, son olarak Çorum FK’den Ocak 2026’da Vanspor’a transfer olmuştu. Sağ kanat ve forvet hattında görev yapan Çağlayan, kırmızı-siyahlı ekipte kaptanlık görevini de üstleniyor.

“KARİYERİNE İLİŞKİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERİLDİ”

Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’a, kariyerine ilişkin transfer görüşmelerinde bulunabilmesi amacıyla kulübümüz tarafından izin verilmiştir. Oyuncumuzun transfer sürecine dair görüşmelerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi adına alınan bu karar doğrultusunda süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Oğulcan Çağlayan, Ocak 2026’da Vanspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli futbolcunun kırmızı-siyahlı ekiple Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çağlayan, geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev alırken gol katkısı sağlayamadı. Deneyimli futbolcu, sezonu 5 sarı kartla tamamladı. Yeni sezonun ilk 3 maçında da forma giyen Çağlayan’ın performansı, sporseverler ve kamuoyu tarafından zaman zaman tartışma konusu olmuştu.

Vanspor’un, transfer görüşmeleri için izin verdiği Oğulcan Çağlayan’ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.