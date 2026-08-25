7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ve bölgenin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütüldüğü vurgulanan sürecin, 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Türk milletinin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmış olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı’nın en büyük yapı taşlarından biri olarak Türkiye’nin iç huzurunu ve toplumsal bütünleşmesini pekiştirecek ve aynı zamanda sınır ötesindeki istikrarsızlıklara karşı bölgeyi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek olan bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı Kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir" denildi.

Bugün gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında, kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşüldü.

4 tane alt komisyon oluşturuldu

Kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.