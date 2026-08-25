Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla "Mevlid-i Nebi Gecesi" özel programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun ilahiler seslendirdiği programda, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Programda, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Myanmar ile tüm şehitler ve vefat eden gaziler için de dua edildi.

İstanbul

İstanbul'daki camilerde son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla özel programlar yapıldı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandilde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde akşam vakti yoğunluk yaşandı.

Camiye gelen vatandaşlar, çeşitli coğrafyalarda zulüm gören Müslümanlar ile Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Anadolu Yakası'nda bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne "Mevlid Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Eyüp Sultan ile Sultanahmet camilerinde yapılan özel programların ardından şerbet dağıttı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi.

Duaların ardından hep birlikte yatsı namazı kılındı.

İzmir

Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.