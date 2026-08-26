Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünü, büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Van AK Parti İl Başkanlığı organizasyonuyla Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinliklerine rekor katılım sağlandığı açıklandı.

Zaferin 955. Yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas; “26 Ağustos 1071; yalnızca bir savaşın kazanıldığı tarih değil, Anadolu’nun kapılarının milletimize açıldığı, tarihimizin seyrinin değiştiği ve büyük bir medeniyet yürüyüşünün başladığı kutlu bir dönüm noktasıdır.

Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun Malazgirt’te ortaya koyduğu inanç, cesaret, kararlılık ve teslimiyet; aradan geçen 955 yıla rağmen bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Malazgirt, Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak tarihinin, ortak kaderinin ve kardeşliğinin büyük bir destanıdır. Malazgirt, yalnızca bir milletin değil; ümmetin ortak kazanımıdır. 1071 ruhu; farklılıklarımızı ayrılık sebebi değil, kardeşliğimizin zenginliği olarak görmenin; aynı kıbleye yönelen, aynı Peygamber’in ümmeti olmanın ve aynı medeniyet mirasını omuzlamanın sembolüdür.” İfadelerine yer verdi.

“MALAZGİRT ADETA VAN İLE COŞTU”

Arvas; “Malazgirt’te ortaya konulan ruh; İslam’a hizmetin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ümmetine mensup olmanın, vahdetin, kardeşliğin ve ortak bir gelecek idealinin güçlü bir ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev, 1071’de Malazgirt’te ortaya konulan bu kardeşlik ve vahdet ruhunu ve şuurunu gelecek nesillere taşımaktır. Bu anlamlı yıl dönümünde Van olarak Malazgirt’te güçlü, heyecanlı, coşkulu ve tarihi bir katılımla yerimizi aldık.

AK Parti Van İl Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz hazırlıklar neticesinde, Van’dan toplam 1.100 araç ve yaklaşık 15.000 hemşehrimizle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü programına katılım sağladık. Rekor bir katılımla Malazgirt’e çıkartma yapan Van, katılımcı iller arasında 1. oldu ve Malazgirt adeta Van ile coştu.

Bu rakam, yalnızca bir katılım sayısı değildir. Bu tablo; Van’ın tarihine sahip çıktığının, ecdadının mirasına vefa gösterdiğinin, Malazgirt ruhunu yaşattığının ve kardeşlik bilincini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunun en güzel göstergesidir” dedi.

“KARDEŞLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE MALAZGİRT’TE BULUŞTUK”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, açıklamasının devamında; “Mahalle başkanlarımız, ilçe koordinatörlerimiz, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ve tüm il ve ilçe teşkilat mensuplarımızla birlikte; gençlerimiz, kadınlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle aynı inanç, aynı heyecan ve aynı kardeşlik duygusu içerisinde Malazgirt’te buluştuk. Van’dan Malazgirt’e uzanan bu büyük yolculuk; sadece bir programa katılım değil, 1071 ruhuna, ecdadımıza, kardeşliğimize ve ortak tarihimize sahip çıkışımızın güçlü bir ifadesi oldu.

Malazgirt’te Van’ın sesi, Van’ın coşkusu ve Van’ın kardeşlik ruhu hep birlikte yankılandı. Malazgirt zaferi bize göstermiştir ki; birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bugün de aynı anlayışla; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla ve bütün kardeşlerimizle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz.

Bizler; geçmişinden güç alan, bugününü güçlü bir şekilde inşa eden ve geleceğe umutla yürüyen büyük Türkiye’nin neferleriyiz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Malazgirt ruhunu yaşatan ve yaşatmaya devam eden tüm dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye kaydetti.

“VAN’IN COŞKUSU VAN’IN KARDEŞLİĞİ SAHADA YANKILANDI”

Arvas, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Başta 15.000’e yakın kıymetli hemşehrimiz olmak üzere; bu büyük organizasyona katkı sunan mahalle başkanlarımıza, ilçe koordinatörlerimize, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımızın tüm mensuplarına ve bu büyük organizasyona emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

26 Ağustos’ta Malazgirt’te Van’ın sesi, Van’ın coşkusu, Van’ın kardeşliği ve Van’ın güçlü iradesi hep birlikte sahada yankılandı. 1071’de Sultan Alparslan’ın yaktığı meşale, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

1071’den 2026’ya… Malazgirt’ten Türkiye Yüzyılı’na… Kardeşlikten vahdete… Van’dan güçlü Türkiye’ye… Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlu olsun. Sultan Alparslan’ı, kahraman ordusunu ve Anadolu’yu bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”