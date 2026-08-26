Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, S plakalı okul servis araçlarını, çocukların can güvenliği için ayrıntılı şekilde inceliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, araçların mevzuata uygunluğu tek tek kontrol ediliyor.

Muayene esnasında okul servislerinde kapı sensörü duyarlılığı, koltuk sayısı, şasi(şase) numarası, araç içi ve dışı kamera kontrolü, aracın arkasında standartlara uygun "OKUL TAŞITI" yazısı ve "DUR" ihtar lambasının yer alması, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, pencerelerin kilitli olması gibi teknik ve hijyenik şartların tam olarak sağlanması gibi temel kriterler aranıyor.

Denetimlerde sensör duyarlılığı olmayan araçlarda bir an önce sorunun giderilmesi istenirken, koltuk sayısı fazla olanların koltukları ile aracın arkasında standartlara uygun olmayan yazılar da sökülüyor.

Kriterleri karşılayan ve denetimi başarıyla geçen servis esnafına, yeni dönemde yolcu taşıyabilmeleri için zorunlu olan “Araç Uygunluk Belgesi” teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, servis esnafının işlemlerini kolaylaştırmak ve yoğunluğun önüne geçmek amacıyla araç sahiplerine, belediyenin Ticari Araç Randevu Sistemi üzerinden istedikleri gün ve saate randevu da sağlayabiliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, eğitim-öğretim yılı boyunca denetimlerine devam edeceğini bildirdi.