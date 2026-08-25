Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak-Temmuz dönemine ilişkin Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan vatandaş ziyaretçi verilerini açıkladı. Verilerde Türkiye geneli ile sınır kapılarının giriş ve çıkış sayılarına yer verildi.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısı 14 milyon 114 bin 278 oldu. Aynı dönemde Türkiye’den çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısı ise 13 milyon 644 bin 480 olarak kaydedildi.

Van’ın giriş verilerine bakıldığında, yılın ilk yedi ayında karayolu ile Van’a giriş yapan vatandaş sayısı 46 bin 974, demiryolu ile giriş yapan vatandaş sayısı 242, havayolu ile giriş yapan vatandaş sayısı ise 2 bin 854 oldu. Böylece Van’a ilk yedi ayda giriş yapan toplam vatandaş sayısı 50 bin 70 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Van’dan çıkış yapan vatandaşların ulaşım türlerine göre dağılımında ise karayolu 45 bin 682, demiryolu 226, havayolu 2 bin 581 olarak açıklandı. Van’dan ilk yedi ayda çıkış yapan toplam vatandaş sayısı 48 bin 489 oldu.