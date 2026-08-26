Kırmızı-siyahlı temsilcimizde yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, bazı futbolcularla da yollar ayrılmaya devam ediyor. Vanspor’un yedek kalecilerinden Batıhan Gebecelioğlu, yaptığı paylaşımda kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Gebecelioğlu’nun yeni adresi belli oldu.

2025 YILINDA VANSPOR’A KATILMIŞTI

2025 yılının eylül ayında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor’dan Vanspor’a transfer olan Gebecelioğlu’nun kırmızı-siyahlı ekiple olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyordu. Genç kaleci, Vanspor formasıyla geçtiğimiz sezon biri Ziraat Türkiye Kupası, biri Trendyol 1. Lig olmak üzere toplam 2 resmi maçta görev aldı.

YENİ ADRESİ MUĞLASPOR OLDU

Vanspor’dan ayrılan Batıhan Gebecelioğlu’nun yeni adresi ise Muğlaspor oldu. Muğlaspor, 22 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfat Spor ve Vanspor FK formalarını giyen Batıhan Gebecelioğlu’nun imza töreninde, Sosyal Komite Üyemiz Dr. Özge Demirel ve Basın Sözcümüz Av. Nacide Bülbül de hazır bulundu. Batıhan Gebecelioğlu’na yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.