Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaştı. Rakibini 3 – 2 yenen Van Spor FK hanesine sezonun ilk 3 puanını da yazdırmış oldu. Ayrıca temsilcimiz Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Temsilcimizin PFDK’ya sevkinde şu gerekçe gösterildi; “Van Spor Futbol Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Söz konusu sevkle ilgili nasıl bir karar çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.