Ligin 4. Haftasında Mardin 1969 Spor sahasında Van Spor Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Taraftarlar karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasını merakla beklerken, ev sahibi Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, misafir tribünü bilet fiyatının 100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

“MARDİN’İN MİSAFİRPERVERLİĞİ…”

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölge takımımız Vanspor’un bu sezon iç saha maçlarını Van’dan yaklaşık 1.700 kilometre uzaktaki Akhisar’da oynamak zorunda kalması nedeniyle, bölge dayanışması ve Mardin’in misafirperverliği anlayışıyla misafir tribünü bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

“VANSPOR CAMİASINI MARDİN’DE MİSAFİR ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Bu uygulamanın kendi taraftarlarına yönelik bir fiyat politikası olmadığını belirten Aşar, “Bu, takımını kendi şehrinde destekleme imkanından mahrum kalan Vanspor taraftarlarına gösterilen bir dayanışma ve misafirperverlik yaklaşımıdır. Sporun rekabet kadar dayanışmayı da içinde barındırdığına inanıyor, Vanspor camiasını Mardin’de misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Başkan Aşar’ın paylaşımı Van ve Mardinli sporseverler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Taraftarlar, bölge takımları arasındaki dayanışma ve dostluk mesajlarından dolayı Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar’a teşekkür etti.

VANSPOR BAŞKANI İLHAN’DAN TEŞEKKÜR

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar’ın paylaşımını alıntılayan Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan da yapılan jestten dolayı teşekkür etti.

İlhan, paylaşımında, “Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Sayın Rıdvan Aşar’ın, içinde bulunduğumuz stat sürecini ve taraftarlarımızın yaşadığı zorlukları gözeterek ortaya koyduğu bu kıymetli yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz. Futbolun yalnızca saha içindeki rekabetten ibaret olmadığını; kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı saygıyla anlam kazandığını gösteren bu anlamlı davranış için Mardin 1969 Spor Kulübü yönetimine ve Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE FUTBOLUNDA GÜZEL ÖRNEKLERE VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

İlhan, sahada iki şehrin renkleri için mücadele edilirken tribünlerde dostluk ve bölge kardeşliğinin hakim olacağına inandığını belirterek, “Mardin’in kadim misafirperverliğine yakışan bu nazik yaklaşımın, ülke futbolunda güzel örneklere vesile olmasını temenni ediyor; Mardin 1969 Spor camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.