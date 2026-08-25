Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Çekişmeleri maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Metro Holding Kayserispor otururken, 3. hafta itibariyle puansız kalan tek takım ise Boluspor oldu.

VANSPOR 3 PUANLA TANIŞTI 6 SIRA YÜKSELDİ

Ligin ilk iki haftasını puansız geçen Van Spor Futbol Kulübü, 3. hafta maçında ev sahibi sıfatıyla konuk ettiği İstanbulspor A.Ş.’yi mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Haftaya son sırada giren temsilcimiz, 2 – 0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor A.Ş.’yi 3 – 2 yenmeyi başararak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Van Spor Futbol Kulübü, aldığı galibiyetle puan tablosunda 6 sıra birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.

KAYSERİSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR

Ligin ilk maçında temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nü 2 – 0 mağlup eden Metro Holding Kayserispor, ardından Ekenler Beton Sivasspor ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nü de mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Mardin 1969 Spor, Manisa Futbol Kulübü ve Batman Petrol Spor A.Ş. de 7’şer puanla haftayı sırasıyla 2., 3. ve 4. sırada tamamladı.

Ligin 3. haftası itibariyle henüz puanla tanışamayan Boluspor ise son sırada yer aldı.

Ligin 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan tablosu şu şekilde;

TOPLU SONUÇLAR

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 2 - 1 Bursaspor

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0 - 1 Metro Holding Kayserispor

Eminevim Ümraniyespor 1 - 1 Turka Esenler Erokspor

Antalyaspor A.Ş. 2 - 3 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

Bodrum Fk 0 - 0 Muğlaspor Kulübü

Bandırma Spor 1 - 1 Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Boluspor 0 - 3 Mardin 1969 Spor

Sms Grup Sarıyer 1 - 2 Batman Petrol Spor A.Ş.

Van Spor Futbol Kulübü 3 - 2 İstanbulspor A.Ş.

Ekenler Beton Sivasspor 2 - 2 Manisa Futbol Kulübü

PUAN DURUMU