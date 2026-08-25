Kırmızı-siyahlı temsilcimizin yedek kalecisi Batıhan Gebecelioğlu, yaptığı paylaşımda Vanspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

“Camianın bir parçası olmak benim için her zaman değerliydi” diyen Gebecelioğlu, Vanspor taraftarlarına teşekkür etti.

“CAMİANIN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN HER ZAMAN DEĞERLİYDİ”

Batıhan Gebecelioğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün benim için özel bir yere sahip olan Van Spor Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bu forma altında mücadele etmek ve bu camianın bir parçası olmak benim için her zaman değerliydi. Birlikte çalıştığım takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve her koşulda desteğini hissettiren büyük Vanspor taraftarlarına teşekkür ederim. Vanspor’a bundan sonraki yolunda başarılar dilerim. Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA VANSPOR’A KATILMIŞTI

2025 yılının eylül ayında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor’dan Vanspor’a transfer olan Gebecelioğlu’nun kırmızı-siyahlı ekiple olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyordu. Genç kaleci, Vanspor formasıyla geçtiğimiz sezon biri Ziraat Türkiye Kupası, biri de Trendyol 1. Lig olmak üzere toplam iki resmi maçta görev aldı. Gebecelioğlu, geçtiğimiz sezon biri yedek kulübesinde olmak üzere toplam 2 sarı kart gördü.

Gebecelioğlu, yaptığı açıklamayla karşılıklı anlaşarak Vanspor’dan ayrıldığını belirtirken, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılığa ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.