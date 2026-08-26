Temsilcimiz Van ekibi, sezonun 4. maçına çıkacak. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan kırmızı siyahlı Vanspor, galibiyet için mücadele edecek. Van ekibi, elde edeceği galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

İlk 2 haftayı puansız geçen ve geçtiğimiz hafta ise müthiş bir dönüş yaparak 2 farklı skorla geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak tamamlayan Van ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta yeni transferleriyle galibiyet arayacak.

MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde sürdüren Vanspor’da taraftarlar, maçın bilet fiyatlarını merak ediyordu. Kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları açıklandı.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Mardin 1969 Spor-Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı B-C-D-E: 1.250 TL

Batı A-F: 1.000 TL

Doğu D-E: 500 TL

Doğu B-F: 400 TL

Doğu A-G: 350 TL

Doğu H: 300 TL

Misafir Tribünü: 100 TL

Ayrıca kadın taraftarlara gişeden yapılacak bilet alımlarında yüzde 25 indirim uygulanacağı, 7 yaş altı çocukların ise karşılaşmaya ücretsiz girebileceği açıklandı.

Biletler, Passolig.com.tr uygulaması ve web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Karşılaşma, 29 Ağustos Cumartesi günü 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.