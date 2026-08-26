Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi patent başvurularının illere göre dağılımı belli oldu. Verilere göre Türkiye genelinde yılın ilk yedi ayında toplam 5 bin 719 patent başvurusu yapıldı. Van’da ise aynı dönemde 19 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ocak ayında 573, şubat ayında 668, mart ayında 767, nisan ayında 817, mayıs ayında 749, haziran ayında 1.073 ve temmuz ayında bin 72 patent başvurusu yapıldı.

Van’da ise ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 2, nisan ayında 3, mayıs ayında 1, haziran ayında 1 ve temmuz ayında 2 patent başvurusu gerçekleştirildi.

İller bazında İstanbul bin 967 başvuruyla Türkiye genelinde ilk sırada yer alırken, Bartın’da aynı dönemde herhangi bir patent başvurusu yapılmadı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerde ise yılın ilk yedi ayında toplam 235 patent başvurusu yapıldı. Bölge illeri arasında 122 başvuruyla Elazığ ilk sırada yer alırken, Erzurum 42 başvuruyla ikinci, Malatya 25 başvuruyla üçüncü ve Van 19 başvuruyla dördüncü sırada yer aldı.

Bölgedeki diğer illerde ise Erzincan, Hakkari ve Tunceli’de 4’er, Bitlis’te 3, Ağrı, Bingöl ve Ardahan’da 2’şer, Kars’ta ise 1 patent başvurusu yapıldı. Muş’ta gerçekleştirilen başvuru sayısı ise 5 oldu.