Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, kurum personeli Zehra Gayretli ile yardımcı personel Sakine Olcay’ın eşlik ettiği Başkale programında bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi.

PROGRAM KAYMAKAMLIK ZİYARETİYLE BAŞLADI

Tokgöz, programına Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir’i makamında ziyaret ederek başladı.

Basın İlan Kurumunun görev ve hizmet alanları hakkında bilgi verilen görüşmede, kamu kurumlarının resmî ilan ve reklam süreçleri ile kurumlar arası iletişim ve iş birliği konuları değerlendirildi.

Tokgöz, ziyaretin anısına Kaymakam Cihangir’e Basın İlan Kurumu tarafından hazırlatılarak bastırılan “Taksim Camii” adlı eseri takdim etti.

KAMU KURUMLARIYLA RESMÎ İLAN SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Başkale’deki temaslarını sürdüren Tokgöz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdülkadir Sancaklı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman’ı ziyaret etti.

Görüşmelerde Basın İlan Kurumunun kamu kurumlarına sunduğu hizmetler, mevzuattan kaynaklanan resmî ilan ve reklamların yayımlatılmasına ilişkin süreçler ve kurumlar arasındaki koordinasyon üzerinde duruldu.

Kamu kurumlarının ilan süreçlerinde mevzuata uygunluk, doğru yönlendirme ve işlemlerin sağlıklı şekilde yürütülmesinin önemine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

BAŞSAVCI SALA İLE GÖRÜŞTÜ

Program kapsamında Başkale Adliyesini de ziyaret eden Tokgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlana Sala ile bir araya geldi.

Görüşmede adli ilanların yayımlanmasına ilişkin süreçler ile Basın İlan Kurumunun bu alandaki görev ve hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKALE HABER GAZETESİ’NDE YEREL BASIN GÜNDEMİ

Kurum ziyaretlerinin ardından Başkale Haber Gazetesi’ni ziyaret eden Tokgöz ve beraberindekiler, gazetenin imtiyaz sahibi Zafer Tayfur tarafından ağırlandı.

Öğle yemeğinde de devam eden buluşmada Başkale’de yerel basının mevcut durumu, yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, mesleki standartlar ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sektöre ilişkin konular değerlendirildi.

Tokgöz, yerel basının bulunduğu bölgenin gündemini kamuoyuna aktarmasının yanı sıra şehirlerin ve ilçelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik değerlerinin görünürlüğünün artırılmasında da önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

BELEDİYE EŞ BAŞKANI POLAT’A ZİYARET

Öğleden sonraki programında Başkale Belediyesini ziyaret eden Tokgöz ve beraberindekiler, Belediye Eş Başkanı Şengül Polat tarafından ağırlandı.

Görüşmede Basın İlan Kurumunun görev alanları, yerel yönetimlerin resmî ilan ve reklam süreçleri ile kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânları üzerinde duruldu.

18’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANI ŞEN’E ZİYARET

Tokgöz, Başkale programı kapsamında 18’inci Komando Tugay Komutanı Muhammed Şen’i de makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tokgöz, ziyaretin anısına Tugay Komutanı Şen’e de Basın İlan Kurumu tarafından hazırlatılarak bastırılan “Taksim Camii” adlı eseri takdim etti.

BAŞKALE’NİN DOĞAL, HOŞAP’IN TARİHÎ DEĞERLERİNİ YERİNDE GÖRDÜ

Başkale’deki kurumsal temaslarını tamamlayan Tokgöz ve beraberindekiler, programın son bölümünde Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan Vanadokya Peri Bacalarını ziyaret etti.

Kendine özgü jeolojik oluşumlarıyla Başkale’nin dikkat çeken doğal ve turistik değerlerinden biri olan Vanadokya’yı yerinde gören Tokgöz, bölgenin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılmasında yerel basının üstlendiği öneme dikkat çekti.

Heyet, Van’a dönüş güzergâhında Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi ve çevresini de gezerek bölgenin tarihî ve kültürel dokusunu yerinde görme imkânı buldu.

Başkale’de mülki idareden kamu kurumlarına, adli makamlardan yerel yönetime, askerî makamlardan yerel basına uzanan temaslarını tamamlayan Tokgöz ve beraberindekiler, Vanadokya ile Hoşap’taki saha ziyaretlerinin ardından Van’a döndü.