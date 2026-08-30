Yoğun kar yağışı ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından meralarda yetişen otların veriminin artması, otlu peynirin kalitesine de olumlu yansıdı.

Taze otlu peynir nispeten daha uygun fiyatıyla alıcı bulurken, olgunlaştırılmış eski otlu peynir ise yüksek fiyatıyla cep yakmaya devam ediyor.

VAN OTLU PEYNİRİNDE YENİ SEZON HAREKETLİLİĞİ

Van’ın yüksek kesimlerinde yetişen mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik gibi bitkilerle hazırlanan ve asırlardır sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli otlu peynirde yeni sezon hareketliliği sürüyor.

Van Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda taze otlu peynirin kilogram fiyatı, kalite ve lezzetine göre 450 TL’den başlayarak 600 TL’ye kadar çıkıyor. Olgunlaştırılmış eski otlu peynirin kilogramı ise 700 ile 800 TL arasında değişiyor. Salamura peynirin kilogram fiyatı ise 600-650 TL arasında satışa sunuluyor.

VATANDAŞ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Peynirciler Çarşısı esnafı, yüksek fiyatlar nedeniyle zaman zaman vatandaşların eleştirileriyle karşılaştıklarını belirtiyor. Esnaflar, birçok vatandaşın yalnızca fiyat sorduğunu, yüksek rakamları öğrendikten sonra ise alışveriş yapmadan çarşıdan ayrıldığını ifade ediyor.

“TAZE PEYNİR 450 TL’DEN BAŞLIYOR”

Peynirciler Çarşısı esnafı Emirhan Ayyıldız, otlu peynir fiyatları ve satışlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, taze peynirin fiyatının 450 TL’den başlayarak 600 TL’ye kadar çıktığını söyledi. Ayyıldız, “Eski peynir ise 700 ila 800 TL arasında değişiyor. Halen taze peynir üretimi devam ediyor.

Bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı yerlerde eylül ayı sonuna kadar üretim devam edecek. Peynire talep her zaman olduğu gibi yine çok fazla. Günübirlik tüketmek isteyenler 1-2 kilo gibi alırken, peyniri kış için saklamak isteyenler ise en az 10 kilo ve üzerinde satın alıyor. Çünkü önümüz kış ve bölge halkımız peyniri sofralarından eksik etmiyor. Talep görmesine rağmen vatandaşlarımız fiyatlar konusunda da ciddi eleştirilerde bulunuyor.” dedi.

Peynirlerin genellikle Gürpınar’ın Norduz bölgesi, Özalp ve Çaldıran’dan geldiğini belirten Ayyıldız, bu bölgelerde üretilen peynirlerin daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

“ESKİ PEYNİR 4-5 AY BEKLETİLİYOR”

Çarşı esnafı Erdal Emrah ise eski peynirin kilogram fiyatının yaklaşık 750 TL, salamura peynirin 600-650 TL, taze peynirin ise 500 TL civarında olduğunu söyledi.

Peynirlerin ağırlıklı olarak Özalp ve Norduz bölgesinden geldiğini belirten Emrah, “Bölgedeki ot çeşitliliğinden dolayı oranın peyniri daha güzel oluyor ve daha çok tercih ediliyor. Eski peynir en az 4-5 ay bekletiliyor. Taze peynir üretimi de eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Taze peynir tercih ediliyor ancak eski peynire nazaran talep daha düşük.” diye konuştu.

KIŞLIK PEYNİR ALIMI AZALDI

Fiyatların yükselmesiyle birlikte vatandaşların kışlık peynir alım miktarının da azaldığını belirten esnaf Emrah, “Eskiden bir aile en az 40-50 kilo peynir alırken, şimdi böyle değil. Fiyatların yüksek olması nedeniyle aileler 10-20 kilo arasında satın alabiliyor. Eski peynirde şehir dışına satışlarımız da oldukça fazla. Sipariş üzerine farklı illere gönderiyoruz. Özellikle Vanlıların yoğun olarak yaşadığı şehirlere satışlarımız daha fazla oluyor.” ifadelerini kullandı.