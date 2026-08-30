Van, Pazar gününü kapalı ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı ile birlikte sarı kod uyarısında bulundu.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Van ve Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren, Muş ve Bitlis'te öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Van çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğu (Merkez, Tatvan, Hizan) ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Meteoroloji yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısında; “Hakkari, Van çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğu (Merkez, Tatvan, Hizan) ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Toz Taşınımı, Ulaşımda Aksamalar, Çamur Şeklinde Yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı için de; “Toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” uyarısında bulundu.
İpekyolu: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Edremit Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Tuşba: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Bahçesaray: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Başkale: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Çaldıran: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Çatak: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erciş: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Gevaş: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Gürpınar: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Muradiye: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Özalp: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Saray: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25