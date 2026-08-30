Van, Pazar gününü kapalı ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı ile birlikte sarı kod uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Van ve Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren, Muş ve Bitlis'te öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Van çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğu (Merkez, Tatvan, Hizan) ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Meteoroloji yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısında; “Hakkari, Van çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğu (Merkez, Tatvan, Hizan) ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Toz Taşınımı, Ulaşımda Aksamalar, Çamur Şeklinde Yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı için de; “Toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” uyarısında bulundu.

İpekyolu: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Edremit Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Tuşba: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Bahçesaray: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Başkale: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Çaldıran: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Çatak: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erciş: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Gevaş: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Gürpınar: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Muradiye: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Özalp: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Saray: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25