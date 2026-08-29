Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahminlerine göre Van’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İl genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülürken, Erciş, Çaldıran ve Muradiye dışındaki ilçeler için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Van’da hafta sonunun iki gününde de gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR İÇİN UYARI VERİLDİ

Van için yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında, “Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Van’ın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde bulunan üç ilçesi hariç diğer ilçeler için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yayımlandı.

Van’da bugün ve yarın havanın şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı