Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahminlerine göre Van’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İl genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülürken, Erciş, Çaldıran ve Muradiye dışındaki ilçeler için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Van’da hafta sonunun iki gününde de gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR İÇİN UYARI VERİLDİ
Van için yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında, “Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.
Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Van’ın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde bulunan üç ilçesi hariç diğer ilçeler için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yayımlandı.
Van’da bugün ve yarın havanın şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
30 Ağustos Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı