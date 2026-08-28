24 Ağustos günü Muradiye ilçesi Hastane Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada 13 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için TOMA ve göz yaşartıcı gaz kullanılırken, havaya uyarı ateşi açmıştı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan 21 yaşındaki A.Ç. ise kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları değerlendirilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından 34 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.