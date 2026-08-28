Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü Muradiye Devlet Hastanesi önünde meydana gelmişti. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma; taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş, iki kişi ağır şekilde yaralanmıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ağır yaralanan şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kavgada ağır yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edilen 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, kavgada ağır yaralanan Müslüm Çiftçi'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.