Temsilcimiz Van Spor FK, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı temsilcimiz hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde İzmir Altınordu Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Vanspor, taraftarlar tarafından “Doğu derbisi” olarak nitelendirilen mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

Vanspor’da Ozan Can Kökçü, cezası nedeniyle Mardin 1969 Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 ise merak konusu oldu.

Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

VANSPOR 3. HAFTADA GERİ DÖNDÜ

Ligin ilk iki haftasını puansız tamamlayan Vanspor, 3. haftada Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor karşısında önemli bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 3’e yükselterek 14. sıraya çıktı.

Rakip Mardin 1969 Spor ise ilk maçından beraberlikle ayrılırken, sonraki iki karşılaşmasını kazanarak 7 puan topladı ve ligde 2. sırada yer aldı.

MAÇ 21 KASIM ŞEHİR STADYUMU’NDA

Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 29 Ağustos Cumartesi günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak.