VAN TSO başkan adaylığını açıklayan İrem Bayram, seçilmeleri durumunda gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini anlattı.

Bayram, yaklaşık 1,5 yıldır sahada yürüttükleri çalışmalar kapsamında 6 bini aşkın yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Üyenin Odaya ulaşmaya çalıştığı değil; Odanın üyeye ulaştığı, yanında durduğu ve çözüm ürettiği bir sistem kuracağız.” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı İrem Bayram, kentte düzenlenen lansman toplantısında adaylık sürecini kamuoyuna duyurdu. İş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda konuşan Bayram, hazırladıkları programın masa başında oluşturulmuş bir vaatler listesi olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır ekibiyle birlikte Van’ın ekonomik sorunlarını sahada dinlediklerini belirten Bayram, kentin tüm ilçelerini ziyaret ettiklerini ve farklı sektörlerden çok sayıda kişiyle bir araya geldiklerini ifade etti. Bayram, bu süreçte yaklaşık 6 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“VAN’I BÜYÜTEN BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ”

Van’ın ekonomik potansiyelinin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bayram, “Van’ın sorunlarını uzaktan yorumlamadık. Sahaya çıktık; dinledik, gördük. Çözümlerimizi bu birikimin üzerine inşa ettik.” dedi.

Bayram, “Yeni Ekonomi Nesli” anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, değişimi beklemek yerine değişime yön vereceklerini söyledi.

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARETTE YENİ HEDEFLER

Van’ın coğrafi konumunu ekonomik avantaja dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Bayram, “Merkez Van” projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Lojistik depolama, lisanslı depoculuk, soğuk zincir altyapısı ve uluslararası aktarma merkezi oluşturmayı planladıklarını belirten Bayram, Van’ı bölgesel bir tedarik ve dağıtım üssü haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Serbest Bölge ve İhtisas Gümrüklerinin Van’a kazandırılması için çalışacaklarını dile getiren Bayram, Van-Habur Lojistik Koridoru’nun takipçisi olacaklarını söyledi.

YATIRIMCIYA “TEK BÜRO” MODELİ

Finansmana erişim ve bürokrasi konusunda da projelerini açıklayan Bayram, Van’da Eximbank irtibat bürosunun açılması için çalışacaklarının altını çizdi.

“Tek Büro” modeliyle yatırımcıların şirket kuruluşundan ruhsata, teşvikten finansmana kadar süreçlerini tek noktadan yönetmeyi hedeflediklerini anlatan Bayram, üyelerin ulusal ve uluslararası fonlara daha kolay ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti.

“MADE IN VAN” MARKASI GÜÇLENDİRİLECEK

Tarım ve hayvancılık alanında VAN TSO Tarım ve Hayvancılık Merkezi kuracaklarını açıklayan Bayram, üreticileri teknoloji, mentorluk ve lisanslı depoculuk imkanlarıyla buluşturacaklarını vurguladı.

Bayram, “Made in Van” vizyonuyla otlu peynir, inci kefali, Norduz koyunu ve savat sanatı gibi kentin özgün değerlerini markalaştırarak uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

GENÇLER VE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Van TSO Başkan Adayı İrem Bayram, gençlerin kentte kalmasını sağlayacak ekonomik ortamın oluşturulması gerektiğini belirterek İstihdam ve Girişimcilik Akademisi kuracaklarını açıklayarak, dijital ticaret, akıllı tarım ve Endüstri 4.0 alanlarında eğitimler vererek gençlerin ve kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü katılmasını hedeflediklerini söyledi.

TURİZM VE VAN GÖLÜ ODAKLI PROJELER

Van’ın dört mevsim turizm merkezi olması gerektiğini ifade eden Bayram, “Küresel Destinasyon Van” projesiyle doğa, gastronomi, inanç, kongre, sağlık ve kış turizmini birlikte ele alacaklarını anlattı.

Van Gölü’nün korunarak turizm ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini de belirten Bayram, “Artos Uluslararası Ekonomi ve Bölgesel İş Birliği Zirvesi” ile kentin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“ODA, ÜYEYE ULAŞACAK”

Van TSO ile üyeler arasındaki iletişimi güçlendireceklerini belirten Bayram, 7/24 Dijital Çözüm Hattı kuracaklarını ve ilçelerde temsilcilikler açacaklarını söyledi.

Bayram, “19 meslek komitemizi saha odaklı, çözüm üreten aktif yapılar haline getireceğiz. Üyenin Odaya ulaşmaya çalıştığı değil; Odanın üyeye ulaştığı, yanında durduğu ve çözüm ürettiği bir sistem kuracağız.” dedi.

“VAN TSO SİYASET ÜSTÜ VE BAĞIMSIZ OLACAK”

Van TSO’nun siyasi yapılardan bağımsız hareket edeceğini vurgulayan Bayram, tüm siyasi partilerle eşit mesafede iletişim kuracaklarını belirtti.

“Van TSO’yu hiçbir siyasi yapının arka bahçesi haline getirmeyeceğiz. Çünkü bizim tarafımız bellidir: Bizim tarafımız Van’dır” diyen Bayram, seçim sürecinde başka bir adayla ittifak arayışlarının bulunmadığını açıkladı.

“BİZİM MESELEMİZ VAN’IN KAZANMASIDIR”

Konuşmasının sonunda seçim yarışından çok Van’ın ekonomik geleceğine odaklandıklarını belirten İrem Bayram, “Bizim meselemiz bir grubun kazanması değil; Van’ın ekonomik olarak kazanmasıdır.” dedi.

Bayram, konuşmasını “YEN” vurgusuyla tamamlayarak, “Temsildeki sessizliği YEN’eceğiz. Dış ticaretteki engelleri YEN’eceğiz. Turizmdeki sınırları YEN’eceğiz. Finansmana erişimdeki engelleri YEN’eceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayram, kendisine yaklaşık 1,5 yıllık çalışma sürecinde eşlik eden ekibine, iş dünyası temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve basın mensuplarına teşekkür etti.