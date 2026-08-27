Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin değişik yapıldı.

Buna göre, standart faiz indirimi yüzde 50'den yüzde 40'a, yüzde 100 faiz indirimi uygulanan gruplarda yüzde 100'den yüzde 80'e ve yüzde 60 faiz indirimi uygulanan gruplarda yüzde 60'tan yüzde 48'e indirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’ın 7’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında değişikliğe gidildi. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

VADESİ GEÇMİŞ BORCU OLMAMA ŞARTI VAR

Karara göre, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkarların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazı ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın/taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak.