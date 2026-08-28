Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlandırırken, Futbol A Takımı ve altyapılar için futbol seçmeleri gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlı kulüp, kentteki genç yetenekleri keşfetmek ve geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenecek seçmelere futbolcu adaylarını davet ediyor.

Seçmelerin tarihleri ve kategorileri şu şekilde olacak:

2011-2012 doğumlular: 2 Eylül 2026 Çarşamba, saat 15.00

2009-2010 doğumlular: 3 Eylül 2026 Perşembe, saat 15.00

2006-2007-2008 doğumlular: 4 Eylül 2026 Cuma, saat 15.00

Seçmeler, İŞGEM Semt Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, seçmelerin kentteki genç sporcular için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, A takım ve altyapıya katılmak isteyen futbolcu adaylarının seçmelere katılım sağlayabileceğini bildirdi.

Seçmelere katılacak sporcuların başvurularını kendi imkânlarıyla yapacağı kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen seçmelere tüm futbolcu adaylarını davet etti.