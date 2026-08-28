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Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.

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