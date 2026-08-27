Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik beldesinde başlayan buğday hasadına katılarak çiftçilerin sevincine ortak oldu. Çiftçilerin aylar süren yoğun emeğinin ardından tarlalarda biçerdöverler çalışmaya başlarken, hasat sezonunun coşkusu da yaşandı. Kaymakam Hülür, üreticilerle bir araya gelerek tarladaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçilerin alın teriyle yetiştirdiği buğdayların hasadına katılan Hülür, üretimin ve üreticinin önemine dikkat çekti. Yüksekova’nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Hülür, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Tarladaki hasat coşkusunun emeğin en güzel karşılığı olduğunu belirten Kaymakam Hülür, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaymakam Hülür'e Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve beraberindekiler de eşlik etti.