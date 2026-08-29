AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Van’a yeni doktor atamalarının yapılacağını açıkladı.

Van ve ilçelerinde bulunan sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere ayrılan kadrolar kapsamında 162 pratisyen tabip ve 72 uzman tabip olmak üzere toplam 234 hekim kadrosunun tahsisi gerçekleştirildi.

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, atamaların Van’da sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracağını belirtti.

Burhan Kayatürk ise, kararın Van halkı, hemşehriler ve sağlık camiası için hayırlı olmasını dileyerek, katkılarından dolayı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.